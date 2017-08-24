24/08/2017 16:58


Çağatay Akman Shameless Bizim Hikaye ile geliyor

Akman Shameless

Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları Shameless uyarlaması ‘’Bizim Hikaye’’ 14 Eylül itibariyle Fox ekranlarında başlıyor

Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları Shameless uyarlaması ‘’Bizim Hikaye’’ 14 Eylül itibariyle Fox ekranlarında başlıyor. Bizim Hikaye isimli dizi filmle aynı adı taşıyan söz Abdullah Özdoğan ve müziği Volkan Sönmez imzasıyla tema müziği, Çağatay Akman yorumuyla yoğun ilgi gördü.

Diziyle aynı ismi taşıyan tema müziği, Bizim Hikaye isimli dizi filmin başlama tarihi olan 14 Eylül itibariyle 2645 Records etiketiyle Çağatay Akman hayranları şarkıya dijital platformlardan ulaşabilecekler. Dizi başlamadan Çağatay Akman yorumu ve şarkısıyla gündem olan Bizim Hikaye isimli dizi şarkısıyla, dijital platformlardan, hikayesiyle Fox ekranlarında olmak için geri sayıma başladı.

 


altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos
pfdk
PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı
Ayla filmi
İşte Türkiye’nin Oscar adayı
Murat Başoğlu
Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu
atatürk büstü saldırı
Çirkin saldırı, Atatürk büstünü sopayla kırdı
İlgili Haberler
Murat Başoğlu

Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu

çağla şikel

Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu'nun yanındaki kadın öz yeğeni mi

demet akalın

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor mu

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos

pfdk

PFDK'dan o kulüplere ceza yağdı

Ayla filmi

İşte Türkiye’nin Oscar adayı

atatürk büstü saldırı

Çirkin saldırı, Atatürk büstünü sopayla kırdı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Akşener cephesi kıpır kıpır

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını ...

Devam