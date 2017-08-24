Çağatay Akman Shameless Bizim Hikaye ile geliyor

Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları Shameless uyarlaması ‘’Bizim Hikaye’’ 14 Eylül itibariyle Fox ekranlarında başlıyor

Yapımcılığını MED Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın paylaştıkları Shameless uyarlaması ‘’Bizim Hikaye’’ 14 Eylül itibariyle Fox ekranlarında başlıyor. Bizim Hikaye isimli dizi filmle aynı adı taşıyan söz Abdullah Özdoğan ve müziği Volkan Sönmez imzasıyla tema müziği, Çağatay Akman yorumuyla yoğun ilgi gördü.

Diziyle aynı ismi taşıyan tema müziği, Bizim Hikaye isimli dizi filmin başlama tarihi olan 14 Eylül itibariyle 2645 Records etiketiyle Çağatay Akman hayranları şarkıya dijital platformlardan ulaşabilecekler. Dizi başlamadan Çağatay Akman yorumu ve şarkısıyla gündem olan Bizim Hikaye isimli dizi şarkısıyla, dijital platformlardan, hikayesiyle Fox ekranlarında olmak için geri sayıma başladı.