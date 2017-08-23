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Çağla Şikel fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor

çağla şikel

Bodrum'da tatiline devam eden güzel manken Çağla Şikel, fiziği ve güzelliğiyle adeta büyülüyor

Ünlü manken Çağla Şıkel, Bodrum tatiline hız kesmeden devam ediyor. Güzel manken düzgün fiziği ile gençlere adeta taş çıkarıyor . Arkadaşları ve annesi ile önceki gün Gölköy sahilinde görüntülenen Şıkel, gün boyu denize girip köpeği ile oyunlar oynadı. Her zamankinin aksine çocuklarının yanında olmadığı gözlenen Şıkel’in neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

 
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