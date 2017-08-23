Murat Başoğlu'nun yanındaki kadın öz yeğeni mi

14 yıllık eşini aldatan sunucu Murat Başoğlu ile teknede görüntülenen kadının Başoğlu'nun öz yeğeni olduğu ortaya çıktı

Ünlü sunucu Murat Başoğlu’nun Bodrum’da teknesinde öpüşürken görüntülendiği kadının, abisinin kızı Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu öne sürülmüştü. Başoğlu, haberleri yalanlasa da gerçek ortaya çıktı. Burcu Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı avukatı Handan Yazıcıoğlu aracılığıyla boşanma ve tazminat davası açtı.Avukat Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada “Anadolu Adliyesi’ne boşanma dilekçemizi sunduk. O kadın özbeöz yeğenidir. Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu’nun amcasıdır. Gazetelerde çıkan fotoğraflar dışında başka kanıtlarımız da var.

Ayrıca ilişkinin eskiye dayandığına dair tanıklarımız olacak. Müvekkilim maddi ve manevi tazminat olarak 2 milyon lira talep ediyor” dedi.

Başoğlu, fotoğraflar yayınlandıktan sonra “Öpüştüğüm kadını tanımıyorum. Bir anlık hataydı. Adı Olga. Beni bitirmek istiyorlar. Hukuksal mücadeleye girişeceğim” demişti. Başoğlu’nun 14 yıllık eşi, ünlü iş adamı Ayhan Bermek’in kızı Hande Bermek ise “Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” diye açıklama yapmıştı.