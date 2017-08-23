Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor mu

İkinci kez hamile olduğu iddia edilen Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un fotoğrafını ayrılık iddiaları karşısında paylaşarak bir açıklama yaptı

Haciz olayından sonra uzun bir süre eşi Okan Kurt’un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayan ünlü popçu Demet Akalın, hakkında yapılan ayrılık haberlerinden sonra Kurt’la ilgili paylaşımlarına ağırlık verdi. Demet Akalın’ın eşiyle ilgili yaptığı son paylaşım onun sağlık durumunu ortaya koyan bir kare oldu. Okan Kurt’un doktoruyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Akalın bu fotoğrafa; “Prof. Dr Tahsin Beyzadeoğlu inşalllah iyileştirecek kocayı. Adamın iki haftadır dizi dönük” notunu düştü.