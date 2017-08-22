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Bülent Uluer hayata gözlerini yumdu

Bülent Uluer

78 kuşağının öğrenci önderlerinden Bülent Uluer akciğer hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Uluer bugün hayata gözlerini yumdu

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenci olan Uluer, kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu.Bülent Uluer 1974 yılında içlerinde Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Paşa Güven ve Dursun Karataş gibi isimlerle birlikte Devrimci Gençlik dergisini çıkarmaya başladı ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

Bülent Uluer, Dursun Karataş ve Paşa Güven ile birlikte Devrimci Sol’da yer almıştır. 1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yaptı.Uluer 12 Eylül Darbesi gerçekleştiğinde ilk arananlar listesinde yer aldı. Önce Filistin’e sonra Avrupa'ya gitti. Uluer aldığı cezaların zaman aşımına uğraması sebebiyle sonra Türkiye’ye döndü 1995 seçimlerinde Halkın Demokrasi Partisi’nden (HADEP) milletvekili adayı oldu. Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşuna katıldı ve bu partinin Parti Meclisi Üyeliği’ni yaptı. Ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi seçildi ve ardından Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu. (Cumhuriyet)


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