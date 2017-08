Yılmaz Morgül Vladimir Putin’e meydan okudu

Onur Akay, Yılmaz Morgül’ün çıplak fotoğrafını paylaştı

Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Yılmaz Morgül’ün havuz başında üstsüz güneşlendiği fotoğrafını paylaştı.

Yılmaz Morgül’ün üstsüz güneşlendiği fotoğrafı, sosyal medyada yeni bir trendin başlamasına yol açabilir diyen ünlü sanatçı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde üstsüz güneşlendiği fotoğrafları ile gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Morgül’ün bu fotoğrafla meydan okuduğunu da söyledi.

“HERKÜL MORGÜL”Instagram adresinden, #ÜstsüzMorgüleMeydanOkuyoruz etiketiyle insanların fotoğraflarını paylaşmasını isteyen Onur Akay, “Artık bikinili fotoğraf out, üstsüz fotoğraf in! İşte yağsız, montajsız, kaslı Yılmaz Morgül… Morgül, üstsüz fotoğrafıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okudu ve sosyal medyada yeni bir trend yaratacak efendim. Balkondaki Sibel Can mı? Havuzdaki Herkül Morgül mü? Hadi #ÜstsüzMorgüleMeydanOkuyoruz etiketiyle fotoğrafları paylaşalım.” notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/BYESAbThtSQ/?taken-by=_onurakay_