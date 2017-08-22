Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarıyor

53 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Avşar Kızı, siyah bikinisiyle poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımını yorumlara kapatan Avşar, Not olarak ise paylaşımına kalp emojisi ekledi.

Avşar Kızı'nın paylaşımı 5 saat içerisinde 26 bin beğeni aldı. Paylaşım yorumlara kapalı olduğu için altına yorum yazılamadı. Ancak, Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada hayranları tarafından paylaşılıp, cesareti ve güzelliğine övgüler yağdırıldı.