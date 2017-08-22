51 minutes ago


Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarıyor

Hülya Avşar

53 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Avşar Kızı, siyah bikinisiyle poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımını yorumlara kapatan Avşar, Not olarak ise paylaşımına kalp emojisi ekledi.

Avşar Kızı'nın paylaşımı 5 saat içerisinde 26 bin beğeni aldı. Paylaşım yorumlara kapalı olduğu için altına yorum yazılamadı. Ancak, Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada hayranları tarafından paylaşılıp, cesareti ve güzelliğine övgüler yağdırıldı.


TÜBİTAK
Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı
Christina Milian
Christina Milian da flamingo modasına uydu
istanbulda yağış
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı
Fenerbahçe-Vardar
Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri
fenerbahçe vardar maçı
Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu
İlgili Haberler
Christina Milian

Christina Milian da flamingo modasına uydu

Aşk-ı Roman dizisi

Aşk-ı Roman dizisine tepki çığ gibi büyüyor

Hadise

Hadise hem sesiyle hem görüntüsüyle büyüledi

Britney Spears

Britney Spears Las Vegas konserinde nefes kesti

Son Dakika Haberleri
TÜBİTAK

Eski TÜBİTAK çalışanı 5 kişi hakkında gözaltı kararı

istanbulda yağış

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış başladı

Fenerbahçe-Vardar

Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri

fenerbahçe vardar maçı

Fenerbahçe Vardar maçını yönetecek hakem belli oldu

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Londra'da Grafiti Savaşı

3 sanatçıdan oluşan 2 takım, 14,5 m duvar, Sadece siyah,beyaz boya, 90 dakika... Geçen hafta Londra'nın sanat merkezi Villiage Underground'da yapılan ve artık gelenekselleşen grafiti savaşı "Screet Walls" ın ...

Devam