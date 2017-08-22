Aşk-ı Roman dizisine tepki çığ gibi büyüyor

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programı Evleneceksen Gel'deki adaylar Kaan ve Solmaz'ın yeni dizisi Aşk-ı Roman sosyal medyada tartışma yarattı

Evlilik programından tanınan Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in yer aldığı diziyi sosyal medya kullanıcıları topa tuttu.

REYTİNGLERDE KÖTÜ BAŞLADI

TV8'in yeni günlük dizisi Aşk-ı Roman dün yayınlanan ilk bölümüyle; Total'de 6, AB'de 9 ve ABC1'de de 11. olarak ekran macerasına başladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

elif @ballilokmayiz

Evlilik programında eş arayan Solmaz 'ın hayatını dizi yapmışlar, başrolde de kendisi var sanırım. Çok garip şeyler oluyor.

elif @ballilokmayiz

Dizinin adı aşk-ı roman ve evet kendisi oynuyor kusucam.

Mesut Yar ✔ @mesutyar

Çok afedersiniz de bu Aşk-ı Roman neyin kafası?!

Halil @tunaanbey

Dün gece Aşk-ı Roman diye bir diziye denk geldim oyunculuk hiç bir zaman bu kadar can çekişmemiştir

@Crn1685

Aşk-ı roman çıkmış gözlerim kanadı programda daha güzel rol yapıyordu bunlar nolmuş böyle