Aşk-ı Roman dizisine tepki çığ gibi büyüyor
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programı Evleneceksen Gel'deki adaylar Kaan ve Solmaz'ın yeni dizisi Aşk-ı Roman sosyal medyada tartışma yarattı
Evlilik programından tanınan Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in yer aldığı diziyi sosyal medya kullanıcıları topa tuttu.
REYTİNGLERDE KÖTÜ BAŞLADI
TV8'in yeni günlük dizisi Aşk-ı Roman dün yayınlanan ilk bölümüyle; Total'de 6, AB'de 9 ve ABC1'de de 11. olarak ekran macerasına başladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları;
elif @ballilokmayiz
Evlilik programında eş arayan Solmaz 'ın hayatını dizi yapmışlar, başrolde de kendisi var sanırım. Çok garip şeyler oluyor.
elif @ballilokmayiz
Dizinin adı aşk-ı roman ve evet kendisi oynuyor kusucam.
Mesut Yar ✔ @mesutyar
Çok afedersiniz de bu Aşk-ı Roman neyin kafası?!
Halil @tunaanbey
Dün gece Aşk-ı Roman diye bir diziye denk geldim oyunculuk hiç bir zaman bu kadar can çekişmemiştir
@Crn1685
Aşk-ı roman çıkmış gözlerim kanadı programda daha güzel rol yapıyordu bunlar nolmuş böyle