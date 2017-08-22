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Britney Spears Las Vegas konserinde nefes kesti

Britney Spears

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears, Las Vegas'ta verdiği konserde hem müzik ziyafeti yaşatırken hem de giydiği kostümlerde adeta nefes kesti

Verdiği konserde seksi kostümler giyen Britney Spears, hem kulağa hem de göze hitap etti. 35 yaşındaki şarkıcı, “İnsanlar benim canlı şarkı söyleyemediğimi düşünüyorlar ve yanılıyorlar” diyerek Bonnie Raitt’in 1991’de çıkardığı ‘Something To Talk About’ parçasını canlı bir şekilde yorumladı.Spears, konserde bir ara direk dansı da yaparak, izleyenlerine unutulmaz anlar yaşattı. 

 
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