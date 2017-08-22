6 hours ago


Yeliz Yeşilmen'den kızını reklam için yaktı iddiasına yanıt

Yeliz Yeşilmen

Yeliz Yeşilmen, kızının yanması olayıyla ilgili 'Reklam yapıyorsun' şeklinde karşılaştığı iddialara sert yanıt verdi

Yeliz Yeşilmen’in kızı Asya, gittikleri bir lokantada kızgın yağla yandı. Yeşilmen, pazartesi günü Bodrum-Yalıkavak’ta bir restoranda yaşanan olayı Instagram hesabından duyurdu. Yeşilmen’in iddiasına göre kızı Asya’yı bir garson kadın kaza sonucu tavadaki kızgın yağla yaktı. Yeşilmen, olayın ardından annelik içgüdüleriyle olaya müdahale etmek istediğini ama kızının alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediğini iddia etti.

“Olayın sıcaklığı içerisinde video çekmeyi ve fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmemiş, reklam olmasa böylesi bir durumda fotoğraf paylaşmak kimin aklına gelir” şeklindeki eleştiriler üzerine açıklama yapma gereği hisseden Yeliz Yeşilmen,  “Albüm mü çıkarıyorum, dizide mi oynuyorum? Neyin reklamı? Ben bir anneyim. Olay sonrası fotoğraflarını da delil olsun diye çektim” şeklinde bir açıklamaya imza attı.


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