Ana Sayfa | MAGAZİN 21/08/2017 16:55

Yazar Muzaffer İzgü doktorların o önerisini kabul etmedi

Muzaffer İzgü

İzmir'de hastanede tedavi gören yazar Muzaffer İzgü'nün doktorların önerdiği kemoterapi tedavisini kabul etmediği öğrenildi

Yeni Asır gazetesinin haberine göre Muzaffer İzgü’nün karaciğer kanseri olduğu ve kanserin vücudunun diğer organlarına da sıçradığı öğrenildi.

Doktorların “Kemoterapi tedavisine hemen başlayalım” dediği fakat İzgü’nün tedaviyi kabul etmediği ve “Son zamanlarımı evimde geçirmek istiyorum. Artık çok yoruldum” dediği ortaya çıktı.

İzgü’nün 15 yıldır yanında yaşayan bakıcısı, “Durumu iyi değil. Muzaffer amca çok yorgun, halsiz. Onun iyi olmasını biz de istiyoruz. Ama geçtiğimiz yıl çok sevdiği eşini kaybetmesi onu derinden etkiledi. Onun böyle olması bizleri de çok üzüyor. O bizi kendi evladı gibi sevdi, yanından ayırmadı. Kemoterapiyi de bekliyoruz ama her geçen gün daha da bitkinleşiyor. Çok az yemek yiyor” şeklinde açıklama yaptı.

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