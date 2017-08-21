DİVA'NIN 4 GÜNLÜK BODRUM TATİLİ İÇİN 4 KRAL DAİRESİ KAPATILDI

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un 4 günlük Bodrum tatili için...

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un 4 günlük Bodrum tatili için, kaldığı otelin çatı katında bulunan ve King Suite (Kral Dairesi) adı verilen Penthouse dairelerin 4'ü de kapatıldı. Gündoğan'da bulunan Mivara Otel'e yerleşen Bülent Ersoy için, otelin çatı katında bulunan 4 adet Kral Dairesi'nin, 4'ü de Diva'nın rahat tatil yapabilmesi için kapatıldı. Böylece Diva, diğer dairelerden de objektiflere yakalanmadan kendi dairesinin jakuzili balkonunda güneşlenebildi.

Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin Penthouse Kral Dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy ve yakınları ile, otelde Diva'ya hizmet veren özel garsonu ve korumalar çıkabildi.