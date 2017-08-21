Ana Sayfa | MAGAZİN 21/08/2017 14:44

Bora Akkaş ve Seda Türkmen evlendi

bora akkas ve seda turkmen

Oyuncu çift Bora Akkaş ve Seda Türkmen, Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

Ünlü çifti bu özel gecelerinde oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Mert Fırat, Hande Doğandemir, Hasibe Eren, Ayten Uncuoğlu, Betül Arım, Neslihan Yeldan, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Aylin Kankonte, Alper Kul, Hakan Kurtaş, Berker Güven, Çağ Çalışkur, Berker Güven, İdil Sivritepe, Yonca Evcimik, menajer Tümay Özokur ve eşi Şahin Tuhan, Tules Evren ve eşi Mehmet Evren, yönetmen Ozan Açıktan'ın da aralarında olduğu düğünün nikah memurluğunu ise bir mizansen eşliğinde oyuncu Engin Alkan kıydı.

Çiftin nikah şahitleri ise en yakın arkadaşları oldu. Ünlü çift gelinliği 4one, damatlığı ise Levon Kordonciyan'dan seçti. Piu Events tarafından organizasyonu gerçekleştirilen düğünün ilk yarısında özel bir orkestranın çaldığı Balkan ezgileri eşliğinde konuklar eğlenirken, ikinci yarıda ise Tezgah grubunun sahne almasıyla davetliler keyifli anlar yaşadı.

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