Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sürpriz ayrılık

ATV kanalının ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna geçtiğimiz sezon dahil olan güzel oyuncu Meryem Uzerli bu yıl dizide yer almayacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı ve ATV'nin reyting rekortmeni olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen yıl kadrosuna Meryem Uzerli de katılmıştı.

İstanbul ile Almanya arası mekik dokuyan Meryem Uzerli, bu sezon kadroda olmayacak. Yaz başından beri sekiz dizi senaryosu okuduğunu söyleyen Uzerli, "Ocak ayına kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ocak'ta yeni bir diziyle ekranda olacağım" dedi.

Uzerli dizi ekibine duygusal bir sosyal medya mesajıyla veda etti.

'Sevgili Suzi , Seni Cok özliycegim. Güclü , Komik , zeki bir insandin. Senin icin 15 bölüm yazilmis bir hikaye malesef devam etmiyor. Vedalasmak zor fakat hayat bizi hatralar ile de mutlu edebilir .Sende bana her oynadigim karakter gibi bir sey ögrettin teşekkür ediyorum suzan suzi... Bende senin gibi bu dünyada sadece bir misafirim kurallar bu - Cok sükür seninle tanıştım. tesekkür ediyorum mükemmel #edho ekibe.#edho ekip derken sadece dizi ekip degil - sizi seyirci olarak da diyorum'