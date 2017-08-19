Ana Sayfa | MAGAZİN 19/08/2017 09:02

Yeliz Yeşilmen, 'Kızımı yaktılar, beni tekmelediler'

Yeliz Yeşilmen

Tatil cenneti Bodrum'da çocuklarıyla beraber tatil yapan güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen, gittiği bir mekanda kötü bir olay yaşadı

Servis elemanının elindeki kızgın tavadaki yağ kızı Asya'nın üstüne devrildi. Yeşilmen, olayın ardından mekan çalışanları tarafından tartaklandığını ve tekmelendiğini iddia ederek yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"Değerli takipçilerim geçtiğimiz Pazartesi günü yaşadığımız bir kaza.Duran çocuğu tavayla yakan bayan sonrasında annelik iç güdüm ile bağırıp çağırıp hesap soran ben!

Yetkililer duysun ruhsat yok,iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor. Üstünden bir hafta geçti nerdeyse ancak kendimize gelip yazabildim. Çocuğumu arı soktu zannedip koşarak gittim. Çocuğu bana göstermeyip, en dibe mutfağın içine kaçırdılar. 'Çocuguma ne oldu' diye çığlıklar attım. Sonra 'tava' dediler üstelik mutfak dışında olan duran bir çocuğa bu yapıldı . Sonra tüm mutfak ekibi üstüme saldırdı. Oradaki müşteriler gördü. Benim acılı bir anne olarak yediğim küfürün, hakaretin haddi hesabı yok. Onlarca insanın ve çocuklarımın önünde itildim. Polisi aradım, yardım istedim. Benden sonra polis gelip almış onları ifade için. Bu yere 1 yıldır giderim. Müşterileriyim... Bana bunu yaptılar! Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar! Bu yüzden çocuğum dakikalarca yandı. Müdahale edilmeden.. Ve çok korktu annesi yerlerde tekmelendi! Burada iş güvenliği yok!"

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