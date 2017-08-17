Sevgilisi kamyonetiyle ezmişti, sağlık durumu hakkında üzen haber

Yarışma programları sayesinde Türkiye'nin tanıdığı Ece Çelik'in yoğun bakımda devam eden tedavisi hakkında doktoru bilgi verdi

Yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik’in doktoru Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, hastası hakkında şu bilgiyi verdi:

"Burada hastayı yatırdık ve beyin kanaması tespit edildi. Beyindeki kanama boşaltıldı. Geldiğinde hastanın genel durumu kötüydü. Yapılan işlemlerden sonra uyutuldu ama şu an uyandırıldı. Biraz tepkileri var ama hayati tehlikesi devam etmekte. Ece’nin kafasında şişme olduğunu, bunun için de kafatası kemiğinin bir parçası çıkartılarak karın boşluğuna konulduğuna söyleyen Özsoy, "Beyinde yer açılması için kafatasının bir parçasını karına diktik. Şu anda bizi anlamıyor, anlamlı olarak bakmıyor. Ama el kol hareketleri var. Gözlerini oynatıyor. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Daha uzun süre bizimle kalacak"