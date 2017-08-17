Ana Sayfa | MAGAZİN 17/08/2017 15:42

Gözlerden uzak tatil

Gözlerden uzak tatil

Gözlerden uzak karadeniz tatili

‘İki Yalancı’ dizisinde ‘Burcu’ karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Hazal Şenel, bu sene gözlerden uzak tatili tercih etti.

 

 

Yoğun çalışma temposundan dinlenmek için vakit bulan güzel oyuncu, Karadeniz Bölgesinde bulunan sakin bir kıyıda, gözlerden uzak tatil yapıyor.3 günlük kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri döneceğini belirten Hazal Şenel; ‘3 günlük bir aramız var. İstanbul’un yoğunluğundan herkes gibi bende çok sıkıldım. Sessiz, sakin bir bölgede çok huzurluyum.’ dedi.

 

 

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları ile takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

 
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