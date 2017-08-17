Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden beklenen haber geldi

Uzun süredir beraber olan ve ilişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ünlü çift Murat Boz ve Aslı Enver'in ilişkisi resmiyete dökülüyor

Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden beklenen haber geldi. Geçtiğimiz aylarda Murat Boz'un adı Bahar Candan ile anılmasının ardından kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, uzun süre küs kalamamış ve barışmıştı.

Kardeşim Benim filminin devamı olan Kardeşim Benim 2'nin çekimleri için Kapadokya'da bulunan yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un, Kurban Bayramı'ndan sonra sevgilisini ailesinden istemeye gideceğini öğrenildi. Çift düğün tarihi olarak ise 2018 yazını düşünüyor.