Ana Sayfa | MAGAZİN 17/08/2017 09:20

Demet Akalın'dan 'boşanacaklar' iddialarına jet yanıt

okan kurt demet akalın

Geçen günlerde Okan Kurt'a haciz gönderilmesiyle Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin arası açılmıştı. Hatta Akalın'ın eşi ile çektirdiği fotoğraflarını kaldırması çiftin ayrıldığına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu

Okan Kurt yaptığı açıklamada 'boşanma söz konusu değil, ticari borç yüzünden insan eşinden boşanır mı" dedi, Demet Akalın ise 'birlikteyiz' mesajı verdi.Yaşananların ardından Demet Akalın, dün Instagram sayfasında eşiyle el ele fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: "İlk günümüz elele... Değişen, geçen seneler eller de inancım da ilk günkü gibi...#okankurt"

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil apar topar hastane kaldırıldı

Çarkıfelek isimli yarışma programının sunucusu Mehmet Ali Erbil, dün sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Suavi saldırı

Sanatçı Suavi ve ailesi bir grup tarafından saldırıya uğradı

Balıkesir-İstanbul yolunda yolculuk eden Suavi, bir grubun saldırısına uğradı

Münir Özkul

Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul 92 yaşında

Hababam Sınıfının Mahmut Hoca'sı, Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul bugün 92 yaşına girdi