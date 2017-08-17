Demet Akalın'dan 'boşanacaklar' iddialarına jet yanıt

Geçen günlerde Okan Kurt'a haciz gönderilmesiyle Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin arası açılmıştı. Hatta Akalın'ın eşi ile çektirdiği fotoğraflarını kaldırması çiftin ayrıldığına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu

Okan Kurt yaptığı açıklamada 'boşanma söz konusu değil, ticari borç yüzünden insan eşinden boşanır mı" dedi, Demet Akalın ise 'birlikteyiz' mesajı verdi.Yaşananların ardından Demet Akalın, dün Instagram sayfasında eşiyle el ele fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü: "İlk günümüz elele... Değişen, geçen seneler eller de inancım da ilk günkü gibi...#okankurt"