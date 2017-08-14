Ana Sayfa | MAGAZİN 14/08/2017 17:49

Hadise O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğuna oturacak mı

Hadise

Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda sahne alan Hadise, O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğuna yeniden oturacağını açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan güzel şarkıcı Hadise: Çok heyecanlıyız. Geçen yıl da Sibel Can geldiğinde çok heyecanlanmıştık. Şu an tabii ki bizi ne bekliyor bilmiyoruz çünkü daha önce hiç Yıldız Tilbe ile jüri koltuğunda oturmadım ama onu çok seviyorum ve onun ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu biliyorum. Bu da bana yeterli. En sevdiğim şarkısı ‘Delikanlım'ı inşallah birlikte bu sene 'O Ses Türkiye'de okuruz. Bu sene yine çok enteresan olacak. Yıldız deli, Gökhan deli, ben deli, Murat deli" dedi.

 

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