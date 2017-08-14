Bahar Candan yarışma arkadaşını darp etti iddiası

İşte Benim Stilim isimli moda yarışmasında adını duyuran Bahar Candan'ın yarışma arkadaşı Aybüke Kemiyeva'yi darp etti

Posta gazetesinin haberine göre; aynı porgramda yarışan Aybüke Kemiyeva evine davet ettiği Bahar Candan'ı "Lütfen ayakkabılarını çıkar ben titiz kızım" diyerek uyardı. Çok sinirlenen Bahar Candan evden çıktı. On dakika sonra geri döndü. Kendisine kapıyı açan Aybüke'yi kenara itip, ayakkabı ile içeri girdi. "Seni gidi ezik Aybüke! Bu küçücük evinde seni öldürürüm." diye bağırdı, küfür etti. Aybüke'yi saçlarından tutup asansöre kadar sürükledi. Tekme atıp kaçtı.Telefonunu da kapatan Bahar Candan kayıplara karıştı.

Aybüke Kemiyeva

AYBÜKE BAHAR'DAN ŞİKAYETÇİ

Darp edildiğini, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Aybüke Kemiyeva, Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ne giderek arkadaşından şikayetçi oldu. Aybüke "Yarışmadan sonra samimi olduk. Hep görüşüyorduk ama Bahar beni dövdü. Ondan şikayetçiyim. Hiçbir şekilde uzlaşmak istemiyorum" dedi.