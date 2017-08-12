Ana Sayfa | MAGAZİN 12/08/2017 09:16

Usta oyuncu Seyfettin Karadayı için son görev

Seyfettin Karadayı

94 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta oyuncularından Seyfettin Karadayı sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadayı için dün ikindi vakti Levent Camisi'nde askeri tören düzenlendi.Cenaze töreninde, sanatçının kardeşi Eyüp Karadayı ve oğlu Doğan Karadayı taziyeleri kabul etti.Törene, yeşilcam oyuncularından Serdar Gökhan, Salih Kalyon, Nuri Alço, Ateş Böceği Ercan ile sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.Karadayı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

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