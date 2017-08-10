Adriana Lima ve Metin Hara aşkı bitti mi işte o açıklama

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisiyle fotoğrafını yayınlaması tepki çekmişti. Bu fotoğrafın ardından Adriana Lima ile Türk sevgilisi Metin Hara'nın ayrıldığına dair haberlere ünlü modelden açıklama geldi

Geçtiğimiz ay Bodrum'da yazar sevgilisi Metin Hara ile tatil yapan Adriana Lima, önceki gün New York'taki evinde eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miltiadis Kastanis'i ağırlamıştı.Adriana Lima, bu buluşmanın görüntülerini Instagram hesabına koydu ve fotoğraf binlerce beğeni aldı. Fotoğrafa Metin Hara'nın ne yorum yapacağı merak konusu olurken, 'Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldı haberleri de yazılmıştı. Haberlerin ardından ise Lima fotoğrafı Instagram hesabından silmişti.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Lima, “Aşkım Metin’e sadakatim hakkında dönen dedikoduları duydum. Evet, aşkım dedim. Yanımdaki adam eşcinsel arkadaşım @mkastanis (Miltiadis Kastanis). Evet eşcinsel ve ailemin bir parçası dedim.

Türkiye’ye aşık olma nedenim, bu ülkeden ve insanlarından çok fazla sevgi gördüğümü hissetmemdi. Rica ediyorum benim ve Metin’in özel hayatına saygı gösterin ve sahte haber yapmayı bırakın.

Bu, Metin ve ben çıkmaya başladığımızdan bu yana sürüyor. Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz.

Bu ülkeye sevgime gelince, hiçbir değişiklik olmadı. Anlayışınız için teşekkür ederim.

Hepinizi tüm kalbimle seviyorum ve Türkiye’ye dönmek için sabırsızlanıyorum.” açıklamasına yer verdi.