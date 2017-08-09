Ana Sayfa | MAGAZİN 09/08/2017 13:27

Adriana Lima o paylaşımı sildi

Metin ve Adriana

Bodrum tatilinin ardından ABD'ye geri dönen dünyaca ünlü model Adriana Lima, eski sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladıktan kısa süre sonra kaldırdı

ABD’ye döndükten sonra herkesi şaşırtan Adriana Lima, Yunanlı eski aşkı Miltiadis Kastanis’i evinde ağırlayıp samimi bir fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Yaşanan bu olayın ardından Adriana Lima eski sevgilisi ile sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafını kaldırdı. Bunun nedeni olarak ise Metin Hara’nın Lima’yı arayarak ‘O fotoğrafı kaldır hemen’ dediği öğrenildi.

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