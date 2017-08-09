Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi, o isim sinema filminde yok

Çok Güzel Hareketler Bunlar programından bu yana dostluklarıyla bilinen Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in arasının bozulduğu iddia edildi

Senaryosunu kendisinin yazdığı bir sinema filminde Oğuzhan Koç’la kameranın karşısına geçecek olan oyuncu İbrahim Büyükak, filmde Eser Yenenler’in yer almayacağını söyledi.

Çekimlerinin beş hafta süreceği film için konuşan Büyükak;” Eser’e uygun bir rol yoktu. Üç adam filmi olsun diye yapmadık zaten. Aramızda konuştuk. Eser her zaman yanımızda” dedi. Ayrıca genç oyuncu, Eser Yenenler’in kendi tek kişilik performansı için seyirciyle buluşacağını ve stand up yapacağını açıkladı.