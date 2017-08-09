Ana Sayfa | MAGAZİN 09/08/2017 09:28

Adriana Lima'dan Metin Hara'yı kızdıracak paylaşım

Adriana Lima

Metin Hara ile aşk yaşayan yıldız model Adriana Lima eski sevgilisini evinde ağırladı

Geçen ay Bodrum'da Türk yazar Metin Hara ile tatil yapan dünyaca ünlü model Adriana Lima, önceki gün New York'taki evinde eski sevgilisi tenisçi Miltiadis Kastanis'i ağırladı. Adriana Lima buluşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni alırken Metin Hara'nın sürpriz buluşmaya ne diyeceği merak konusu oldu.

Adriana, Bodrum'da Metine ile tatil yaparken eski sevgilisi şöyle bir tweet atmıştı: "Özledim seni, yine coşmuşsun ama eve dön artık"

 
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