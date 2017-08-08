Sevenleri Çolpan İlhan'ı doğum gününde mezarı başında andı

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Sadri Alışık'ın eşi Çolpan İlhan doğum gününde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014 yılında geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Sadri Alışık’ın mezarının yanına defnedilmişti. Türk sinemasının usta ve sevilen oyuncusu Çolpan İlhan, doğum gününde oğlu Kerem Alışık tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Süleyman Turan, Sadri Alışık Kültür Merkezi öğrencileri ile yakınları ve sanatçının sevenleri katıldı. Çolpan kabrine çiçekler bırakılmasının ardından dualarla anıldı.

Annesi Çolpan İlhan’ı çok sevdiğini ve özlediğini dile getiren Kerem Alışık, "Çolpan İlhan, Atilla İlhan’ın sanki bir şiirinden çıkmış gibidir. Öyle ince, öyle naif ve sağlam bir kadındır. Hep bulutlardaydı onun yeri şimdi de olduğu gibi. Temiz, dalgın ve mavi görüyoruz onu. Hepimizin içinde beslediği bu sevgi onun varlığının en önemli kanıtı. Yumuşaktır, parlaktır, çok güçlü kadınlar grubu gibi kalabalıktır Çolpan İlhan. Hakiki ve sahici bir hanım efendi. İyiliği asaleti, çalışkanlığı, fedakarlığı unutursak çok üzüleceğimiz bu bilgiyi hatırlatan bir güzelliktir. Böyle tanımlıyorum Çolpan İlhan’ı. Ve evimizin barkımızın mukaddes yüzlü anasıdır. Onu biz bir taç gibi başımızda kalbimizde taşırız her zaman. Bugün de onu burada yad ettik. Dostları, öğrencileri, sevenleri, geleni gelemeyeni hepimiz kalben buradaydık. Sizler de burada buna tanık oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.