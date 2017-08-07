Ana Sayfa | MAGAZİN 07/08/2017 12:10

Irak Güzellik Yarışması birincisinin tacı geri alındı

Viyan Amir Nuri

"2017 Miss Irak" seçilen Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı yalan iddiasıyla geri alındı

Viyan Amir Nuri Süleyman'ın yarışma başvurusunu kimliği ile değil pasaportuyla yaptığı, bu nedenle de evli olduğunun anlaşılamadığı vurgulandı. 25 Mayıs'ta düzenlenen yarışmanın birincisi seçilen Viyan Amir, tacını kız kardeşi Sozan Amir'den devralmıştı.

"2016 Miss Irak" yarışmasının birincisi Şeyma Kasım, evlendiği için tacını yarışmanın ikincisi Sozan Amir'e kaptırmıştı. Süleymaniyeli bir Kürt baba ve Hileli Arap bir anneden Bağdat'ta dünyaya gelen Viyan Amir, 23 yaşında.

 

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