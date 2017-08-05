Ana Sayfa | MAGAZİN 05/08/2017 09:25

Fİ izleyicilerini üzecek gelişme Serenay Sarıkaya diziden ayrılıyor mu

Serenay Sarıkaya

Azra Kohen Sarızeybek'in Fİ-Çİ-Pİ serisinden uyarlama ilk dizi olan Fİ'de Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın dört bölüm sonunda diziye veda edeceği konuşuluyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı 'Fi' dizisi geçtiğimiz Temmuz ayında sezon finali yapmıştı. Dizinin izleyicileri yeni bölümlerin yayınlanmasını sabırsızlıkla beklerken Posta'da yer alan habere göre Serenay Sarıkaya'nın sadece 4 bölümde yer alacağı öğrenildi.  Güzel oyuncunun diziye nasıl veda edeceği de şimdiden belli.Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

 
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