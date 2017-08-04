Şahan Gökbakar'dan çok konuşulacak Atatürk paylaşımı

AK Parti MKYK üyesi Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın dün akşam CNN Türk canlı yayınında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” şeklindeki açıklaması büyük yankı uyandırmıştı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, isim vermeden Ayhan Oğan'ın canlı yayında yaptığı o açıklamaya tepki gösterdi. Gökbakar Instagram hesabından Atatürk'ün TBMM'nin önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına bu notu düştü:

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile resmi olarak kurulmuştur. KURUCU LİDERİ Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Resimde görülen arkadaki TBMM'de ise Türkiye Cumhuriyetinin günümüz siyasetcileri seçim usulüne göre, halkın seçmesiyle siyaset yaparak iktidara gelip devleti yönetirler... Hangi devleti? TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ. Kim kurdu bu devleti? ATATÜRK. Anlaşıldıysa başka konuya geçelim...