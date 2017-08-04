Ana Sayfa | MAGAZİN 04/08/2017 14:44

Söz dizisinde beklenmeyen ayrılık

söz dizisi

Star TV kanalından ekrana gelen ve 12. bölümü ile sezon finali yapan Söz dizisinde rol alan Avatar Atakan lakaplı oyuncu Atakan Arslan diziden ayrıldığını açıkladı

Soz dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandıran oyuncu Atakan Arslan, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Atakan Arslan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla diziden ayrıldığını açıkladı. Arslan mesajında, "Söz dizisinden kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. İzleyicilerimize bizi destekleyenlere herkese teşekkürler başka projelerde buluşmak üzere." dedi.

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