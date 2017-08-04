Ana Sayfa | MAGAZİN 04/08/2017 14:08

Diyetisyen Şeyda Coşkun'a büyük şok hakkında soruşturma başlatıldı

Şeyda Coşkun

Diyetisyenlerin Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için sık sık eleştirdiği Şeyda Coşkun hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Şeyda Coskun, önceki zamanlarda da diploması olmadığı için çok kez gündeme gelmiş, Sağlık Bakanlığı'nın hedefi olunca kendisini röportajlarla savunmuştu.Astronomik kazancıyla sık sık haber olan ve kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamamıştı.

Kendisinin yasam koçu olduğunu savunan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Bu isimlerden elde ettiği kazançlarla aylık 200 bin liralık geliri olduğu da öğrenildi.

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