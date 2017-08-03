Ana Sayfa | MAGAZİN 03/08/2017 10:21

Çocuklar Duymasın dizisine FETÖ soruşturması başlatıldı

Çocuklar Duymasın

Çocuklar Duymasın adlı dizinin bir sahnesinde Fethullah Gülen'in Barış Köprüleri isimli kitabının bulunması üzerine savcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D'de ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide kitaplıkta Fetullah Gülen'in faaliyetlerini dünyaya tanıtan 'Barış Köprüleri: Dünyaya Açılan Türk Okulları' isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı.

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