Buse Terim'den Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım hakkında açıklama

Sosyal medyayı sallayan paylaşımda bulunduğu iddia edilen Buse Terim o paylaşım hakkında açıklama yaptı

Milli takımın eski teknik direktorü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in attığı iddia edilen tweet, bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Terim'in ''İmparator Evinde'' tweeti, kısa süre içinde Galatasaray taraftarları tarafından paylaşıldı.Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet, kısa süre içinde gerçekliğe kavuştu.

Buse Terim, Twitter adresinden yaptığı açıklamada ''Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur.'' açıklamasını yaptı ve söylentilere son noktayı koydu.