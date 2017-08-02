İrem Derici'nin sağlık durumu nasıl oldu

Ünlü popçu İrem Derici dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Derici, sağlık durumu hakkında mesaj yayınladı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Aşırı sıcak, stres, koşturmaca uykusuzluk derken tansiyon yerlere düştü, ben de acile. Android değiliz en nihayetinde. Şu an gayet iyiyim, doktorun verdiği raporu eve bıraktım ve Bodrum'a konsere gidiyorum. Benim ilacım şarkı söylemek doktor civanım! Merak eden herkesi öpüyorum, dualarınızla bana hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.