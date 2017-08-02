İrem Derici'nin kalbi sıkıştı apar topar hastaneye kaldırıldı

Başarılı popçu İrem Derici dün akşam bir program çekimi öncesinde kalbinin sıkıştığını söyleyerek apar topar hastaneye kaldırıldı

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı konuşulan şarkıcı İrem Derici, dün akşam program çekimi öncesi fenalaştı. Ünlü şarkıcı, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici kalbi sıkıştığı için hastaneye kaldırıldı. Medyatava'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Lider Şahin'le ayrıldığı dönemde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda gündeme gelen 'çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü' iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.