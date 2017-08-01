İzmir Marşına küfreden Ebubekir Öztürk'e bir darbe daha

İzmir Marşına küfreden ve rol aldığı diziden kovulan 'Ganyotçu' lakaplı Ebubekir Öztürk rol alacağı filmin kadrosundan yapımcı tarafından çıkarıldı

İzmir Marşı'na küfrettiği videonun ardından herkesin tepkisini alan Ebubekir Öztürk rol aldığı diziden kovulmuştu. Olayın ardından Öztürk her ne kadar özür dilese de rol alacağı 'Frankestein Canavar Gibi' filminin kadrosundan çıkarıldı.

'Kolpaçino' film serisinde canlandırdığı 'Ganyotçu' karakteriyle ünlenen Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfrettiği görüntülerin ardından 'Kapı Ağası'nı oynadığı TRT'nin 'Payitaht Abdülhamit' adlı dizisinden atılmıştı.