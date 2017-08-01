Ünlü sunucu ihanet görüntülerinin ardından ilk kez konuştu

Sunucu Murat Başoğlu Bodrum’da sarışın bir kadınla öpüşürken objektiflere yansıdığı fotoğraf hakkında sessizliğini bozdu

14 yıldır Hande Bermek ile evli olan ve Bermek'ten bir çocuğu olan ünlü sunucu Murat Başoğlu, sarışın bir güzelle yakalandığı fotoğraflar hakkında açıklama yapmazken, söz konusu görüntülerin evliliğini etkilemediğini iddia ederek, “İşimize gücümüze bakıyoruz. Bir şey yok. Ayın 12’sinde Çeşme’ye, Kenan Doğulu’nun konserini izlemeye gideceğiz. Hayatımıza devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.