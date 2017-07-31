Ana Sayfa | MAGAZİN 31/07/2017 23:09

ABD'li aktör Sam Shepard hayatını kaybetti

Sam Shepard

ABD’li aktör ve oyun yazarı Sam Shepard 77 yaşında Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumdu

Shepard, 1979 yılında yazdığı Buried Child adlı oyunla Pulitzer Drama Ödülü’nü kazanmıştı.Samuel Shepard Rogers 5 Kasım 1943’e Fort Sheridan, Illinois kentinde doğmuştur. ABD’li oyun yazarı, yazar ve aktör eserlerinin çoğunda açık sözlülüğüyle bilinir. Oyunlarında, ABD’nin batısına has yaşamı gerçekçi bir anlayışla ele aldı. Tiyatro ve film oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.

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