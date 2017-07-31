Çocuklar Duymasın dizisinde Fetullah Gülen detayı sosyal medyayı karıştırdı

Kanal D kanalından izleyiciyle buluşan Çocuklar Duymasın dizisinin bir sahnesinde kitaplığa konulan Barış Köprüleri ismindeki kitap sosyal medyada tartışma yarattı

2002 yılında ilk kez ekrana gelen Çocuklar Duymasın adlı dizi bugüne dek farklı kanallarda 7 sezon yayınlandı. Şimdi ise Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.Sosyal medyada paylaşılan 'Çocuklar Duymasın' fotoğraflarında dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti. Rafta Fethullah Gülen'in ‘Barış Köprüleri’ adlı kitabın yer aldığı göze çarptı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Kanal D yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.