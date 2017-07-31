Ana Sayfa | MAGAZİN 31/07/2017 12:22

THY'nin işten çıkardığı aşçıları Nusret kaptı

Nusret Gökçe

Türk Hava Yollarının geçtiğimiz sene kapasite düşürmesi sonrası işten çıkarılan Do&Co çalışanlarından 30'unu usta aşçı Nusret Gökçe kaptı

Türk Hava Yolları'nın ikram firması Turkish Do&Co'dan çıkarılan uçan aşçılar Nusr-Et'te işbaşı yaptı. Son yılların en popüler işletmecilerinden biri olan Nusret Gökçe'nin, Türk Hava Yolları'nın ikram şirketinden çıkarılan uçuşlardaki aşçıları kendi restoranlarında görmek istemesi üzerine 30 civarında uçan aşçı işe alındı.

Türk Hava Yolları ile sıkça seyahat eden Gökçe'nin, uçaklarda görev alan uçan aşçıların servislerinden oldukça memnun olduğu ve işsiz kaldıklarını öğrendiği anda da uçan aşçılar ile irtibata geçilmesini istediği öğrenildi. Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin iş teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan uçan aşçılar, Gökçe'ye ait İstanbul'un çeşitli noktalarındaki Nusr-Et isimli restoranlarda işe başladı.

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