Ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi silahlı saldırıda yaralandı

TV8 kanalından ekrana gelen Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Jess Molhonun eşi Zeynep Molho gittiği gece kulübünde çıkan saldırıda yaralandı

Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunuculuğunu üstlenen Jess Molho geçtiğimiz akşam büyük bir korku atlattı. Bodrum Türkbükü’nde gece yarısında gerçekleşen silahlı saldırıyla korku dolu saatler yaşayan sunucunun eşi ölümden döndü. Saldırıda mekanda bulunan bir kişi hayatını kaybederken aynı saldırıda üç kişi de yaralandı.

ZEYNEP MOLHO DA YARALANDI

Gece kulübüne yapılan saldırıda yaralanan isimlerden biri de Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho oldu. Hürriyet’in haberine göre yaşanan saldırı sonrası açıklamada bulunan Molho şunları söyledi: “Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şuan kurşunu görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak.”