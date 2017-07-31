Ana Sayfa | MAGAZİN 31/07/2017 10:06

Ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi silahlı saldırıda yaralandı

Zeynep Molho

TV8 kanalından ekrana gelen Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Jess Molhonun eşi Zeynep Molho gittiği gece kulübünde çıkan saldırıda yaralandı

Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde Aramızda Kalmasın adlı magazin programının sunuculuğunu üstlenen Jess Molho geçtiğimiz akşam büyük bir korku atlattı. Bodrum Türkbükü’nde gece yarısında gerçekleşen silahlı saldırıyla korku dolu saatler yaşayan sunucunun eşi ölümden döndü. Saldırıda mekanda bulunan bir kişi hayatını kaybederken aynı saldırıda üç kişi de yaralandı.

ZEYNEP MOLHO DA YARALANDI

Gece kulübüne yapılan saldırıda yaralanan isimlerden biri de Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho oldu. Hürriyet’in haberine göre yaşanan saldırı sonrası açıklamada bulunan Molho şunları söyledi: “Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şuan kurşunu görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak.”

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Nusret Gökçe

THY'nin işten çıkardığı aşçıları Nusret kaptı

Türk Hava Yollarının geçtiğimiz sene kapasite düşürmesi sonrası işten çıkarılan Do&Co çalışanlarından 30'unu usta aşçı Nusret Gökçe kaptı

Derya Alabora

Derya Alabora kaza geçirdi filmin çekimlerine ara verildi

Başarılı sanatçı Derya Alabora, Cici Babam adlı filmin çekimleri sırasında bisikletten düştü. Alabora, tedavi için Muğla'dan İstanbul'a sevk edildi

Türkan Şoray

Türkan Şoray ameliyat oldu sağlık durumu nasıl

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray Cushing sendromu tedavisi görüyor. Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı