Ana Sayfa | MAGAZİN 29/07/2017 18:38

Derya Alabora kaza geçirdi filmin çekimlerine ara verildi

Derya Alabora

Başarılı sanatçı Derya Alabora, Cici Babam adlı filmin çekimleri sırasında bisikletten düştü. Alabora, tedavi için Muğla'dan İstanbul'a sevk edildi

Yeni filmi "Cici Babam"da başrol oynayan Derya Alabora, Muğla Köyceğiz'deki çekimler sırasında oyuncu Mahir İpek ile bindiği bisikletten düştü.  Geçirdği kaza sonrasında ambulansla Köyceğiz'deki özel bir hastaneye götürülen sanatçı, ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olabileceği şüphesiyle tedavi için İstanbul'da sevk edildi.  Meltem Bozoflu'nun yönettiği filmin çekimlerine kaza nedeniyle ara verildi. 

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