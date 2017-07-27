Ana Sayfa | MAGAZİN 27/07/2017 16:59

Türkan Şoray ameliyat oldu sağlık durumu nasıl

Türkan Şoray

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray Cushing sendromu tedavisi görüyor. Şoray'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Operasyonun yapıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Türkan Şoray’ın Hipofiz bezindeki küçük tümörden kaynaklanan teşhisle ameliyat olduğu, Hipofiz bezinde kortizon salgılayan iyi huylu küçük bir tümörün alındığı belirtildi.

İŞTE TÜRKAN ŞORAY'IN DOKTORUNUN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

“Bir süredir Cushing sendromu nedeniyle takip edilen Türkan Şoray, tespit edilen hipofiz adenomu nedeniyle; 10.07.2017 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat oldu. Türkan Şoray, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu tarafından endoskopik transsfenoidal yöntemle ameliyat edildi.” Ameliyatın başarıyla geçtiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, Türkan Şoray’ın sağlının olağan seyrinde olduğunu belirtti.

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