Fazıl Say en prestijli ödülün sahibi oldu

Fazıl Say klasik müzik dünyasının en prestijli ödülü olan ECHO Klassik‘in sahibi oldu

Fazıl Say, Salzburg’un ünlü konser salonu Mozarteum‘da gerçekleştirdiği altı CD’den oluşan ve Warner Music etiketiyle dünyada, Türkiye’de ise Ada Müzik etiketiyle yayınlayan Mozart Complete Piano Sonatas albüm kaydı ile, ECHO Ödülleri Solo Albüm (17’nci ve 18’inci yüzyıl eserleri ve öncesi ) piyano kaydı kategorisinde ödül aldı.ECHO Klassik 2017 ödül töreni; 29 Ekim 2017 tarihinde Hamburg’un ünlü konser salonu Elbphilharmonie’de gerçekleşecek ve Alman TV kanalı ZDF’de canlı yayınlanacak.Say’ın aldığı ECHO Ödülü’nün yanı sıra; trompet sanatçısı Gábor Boldoczki de son albümünde Say’ın yazdığı trompet konçertosunu seslendirerek ECHO Ödülü’nde en iyi enstrümanist (trompet) kategorisinde ödüle layık görüldü.Bugüne kadar dört kez ECHO Ödülü’nün sahibi olan Fazıl Say; daha önce 2012 yılında “İstanbul Senfonisi” adlı eseriyle; 2008 yılında keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja ile yaptığı "Say /Kopatchinskaja: Beethoven Ravel Bartok Say" albümüyle; en iyi oda müziği ödülüne, 2001 yılında ise; Stravinski 'Bahar Ayini' kaydı icrası ile en iyi yorumcu ödülünü almıştı.

Kaynak: Hürriyet