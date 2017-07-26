Sıla ve Ahmet Kural çifti ilk kez konuştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren başarılı şarkıcı Sıla'yı erkek arkadaşı Ahmet Kural en önden izledi

Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı. İlişkimiz çok güzel gidiyor. İlişkiler sürprizdir zaten. Beklenmedik anda çıkar karşınıza. Her şey güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Birbirimize alıştık. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Tüm şarkıları hit olmuş bir isim. Ayırdığım bir parçası yok. Hepsi anlam yüklü şarkılar" şeklinde konuştu.

Kural, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayırlısı, nasip. Böyle şeyler konuşulmaz arkadaşlar" cevabını verdi.

"SENİ NİYE ÖNE VERMİŞLER?"

Konserinin açılış konuşmasına şarkıcı sevgilisi Ahmet Kural'ın gözlerine bakarak "Seni niye öne vermişler? Bak o konuştuğumuz şey oldu" dedi ve güldü.Konseri birlikte terk eden Sıla-Ahmet Kural çifti, kol kola Nişantaşı Swiss Otel'e giriş yaptı. Muhabirlerin yoğun ilgisi üzerine ikili, "Çok mutluyuz. Yorucu bir gündü. Başka zaman açıklama yaparız" ifadelerini kullandılar.