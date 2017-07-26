Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i öldü mü

Yeni sezonda da Çocuklar Duymasın kadrosunda yer alan ve Çaycı Hüseyin olarak bilinen oyuncu Alparslan Özmol'un hayatını kaybettiğine dair haberler sosyal medyada kısa sürede yayıldı

Geçtiğimiz aylarda da buna benzer haberlerin basında yer almasıyla izleyiciler adeta şok geçirmişti. Şimdilerde Özmol'un hayatını kaybettiğine dair paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çaycı Hüseyin'in hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar:

1-Bu haftaki cenazesine katılamadım haftayaki diğerine katılırım artık kısmet

#ÇaycıHüseyinOldu

2-#ÇaycıHüseyinÖldü

Kardeş yeter Adamı Her hafta Düzenli Olarak Öldürüyonuz.

3-#ÇaycıHüseyinÖldü epeydir ölmüyordu, başına bir şey geldi sandım

Ünlü oyuncu bugün de evinde ölü bulundu tekrar ve tekrar mekanı cennet olsun çaylaaaaaar #ÇaycıHüseyinÖldü