Alişan'ın o açıklaması Nevşin Mengü'yü kızdırdı

Alişan'ın nişanlısı Eda Erol hakkında yaptığı son açıklamaya sunucu Nevşin Mengü de kayıtsız kalmadı

Şarkıcı Alişan’ın Kasım ayında hayatını birleştireceği ve güzel sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la ilgili olarak kullandığı “Eda terliğimi ayağıma getirecek” ifadeleri Alişan'a yönelik tepkileri arttırmıştı. Sunucu Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, şarkıcı Alişan’ın evlenmeyi planladığı Eda Erol ila ilgili ifadelerini eleştirerek “Tam bir Yeni Türkiye, maço, görgüsüz, bilgisiz, sevgisiz” dedi.