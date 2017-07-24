Ana Sayfa | MAGAZİN 24/07/2017 08:41

Harun Kolçak uyuşturucu kullandı mı doktoru ilk kez açıkladı

Harun Kolçak

Kanser rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman sanatçı Harun Kolçak'ın uyuşturucu kullandığına dair iddialar üzerine Kolçak'ın doktoru Prof. Özkan Pektaş açıklama yaptı

Harun Kolçak’la ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu’nun “uyuşturucu kullanıyordu” iddiası asılsız çıktı. Prof. Özkan Pektaş, Kolçak’ın yaşamını yitirdiği için böyle bir iddiaya cevap veremeyeceğini, bu nedenle açıklama yapmak istediğini söyledi ve gerçekleri açıkladı.

ASLA UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMEDİ

Balıklı Rum Hastanesi'nin kurucularından olan Pektaş, “Harun, uzun yıllar hastamız oldu. Ama asla uyuşturucu tedavisi görmedi. Uyuşturucu kullandığına dair hiçbir bulgu mevcut değil. Kendisinin alkole karşı zaafı vardı ama uyuşturucu kullandığını kimse iddia edemez” dedi.

İki yıl öncesine kadar Kolçak'ın hastalarından biri olduğunu belirten Pektaş, Kolçak’ın kansere yakalanmasının ardından alkol kullanmaktan da vazgeçtiğini vurguladı ve “Bu asılsız uyuşturucu iddiaları bizi çok üzdü. Çünkü Harun Kolçak çok beyefendi bir adamdı. Saygıda kusur etmezdi. Her zaman, asistanlara kadar herkese yardımcı olurdu” açıklamasını yaptı.

 
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