Şoför Nebahat Sezer Sezin için son görev

Türk sinemasının Şoför Nebahat'ı Sezer Sezin bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor

Cemal Reşit Rey Salonu'nda sanatçı için düzenlenen törene başta Sezin'in ailesi olmak üzere sanatçı dostları ile yakınları ve sevenleri katılıyor. Geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybeden Sezer Sezin'in Türk bayrağına sarılı tabutu saat 10.00 civarında Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Salonu'na getirildi. Tabutun üzerine 'kızların' ve 'torunların' yazılı iki adet çiçek kondu. Törene katılan Hülya Koçyiğit, Sezen Sezin'in Türk sinemasının kurucularından olduğunu belirterek, "Sezen Sezin, sinemacılar kuşağı dediğimiz kuşağın ilk temsilcilerindendir. Türk sinemasının kurucularından ve büyük bir sanatçı. Her zaman hayranlık duyduğum bir önder, bir idol benim için. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin, tabi önce evlatlarının ve Türk sinemasının başı sağolsun" dedi.