Ana Sayfa | MAGAZİN 22/07/2017 11:57

Şoför Nebahat Sezer Sezin için son görev

Sezer Sezin

Türk sinemasının Şoför Nebahat'ı Sezer Sezin bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor

Cemal Reşit Rey Salonu'nda sanatçı için düzenlenen törene başta Sezin'in ailesi olmak üzere sanatçı dostları ile yakınları ve sevenleri katılıyor. Geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybeden Sezer Sezin'in Türk bayrağına sarılı tabutu saat 10.00 civarında Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Salonu'na getirildi. Tabutun üzerine 'kızların' ve 'torunların' yazılı iki adet çiçek kondu. Törene katılan Hülya Koçyiğit, Sezen Sezin'in Türk sinemasının kurucularından olduğunu belirterek, "Sezen Sezin, sinemacılar kuşağı dediğimiz kuşağın ilk temsilcilerindendir. Türk sinemasının kurucularından ve büyük bir sanatçı. Her zaman hayranlık duyduğum bir önder, bir idol benim için. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin, tabi önce evlatlarının ve Türk sinemasının başı sağolsun" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Aslı Enver

Aslı Enver Kardeşim Benim 2'de neden oynamayacağını açıkladı

Güzel oyuncu Aslı Enver Kardeşim Benim 2 adlı filmde neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Eşref Kolçak

Eşref Kolçak oğlu Harun Kolçak'a böyle veda etti

62 yaşında hayata veda eden sanatçı Harun Kolçak bugün sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

harun kolçak

Harun Kolçak için son görev

62 yaşındaki Harun Kolçak geçtiğimiz akşam hayata gözlerini yumdu. Kolçak'ın cenazesi bugün düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlanıyor